Ein 26 Jahre alter Mann, der am Mittwochmittag in der Karlsruher Waldstadt seinen Vater mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll, ist in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Das teilten Karlsruher Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 26-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er in einem wahnhaften Zustand gehandelt hat.