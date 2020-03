per Mail teilen

Das Karlsruher Bürgertelefon bleibt vorerst weiterhin für Fragen rund um das Coronavirus erreichbar. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hatten am vergangenen Wochenende viele Bürger die Hotline genutzt.

Am Wochenende hatten rund 250 Menschen die Info-Hotline der Stadt kontaktiert. Man habe damit den Menschen einige Sorgen nehmen können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zum Beispiel gebe es keinen Anlass, einen Notvorrat an Lebensmitteln anzulegen.

Julian Burmeister über die Corona-Hotline der Stadt Karlsruhe:

Ansprechpartner wollen Bedenken ausräumen

Am häufigsten wollten die Bürger wissen, ob der öffentliche Personennahverkehr sowie Schwimmbäder und Saunas wie üblich genutzt werden können. Bei diesen Fragen konnte das Bürgeramt Entwarnung geben.

Außerdem gab es am Bürgertelefon allgemeine Verhaltenstipps wie beispielsweise häufiges Händewaschen oder den Rat, häufiges Händeschütteln zu vermeiden. Am Freitag war der bislang einzige Corona-Virusfall in Karlsruhe bekannt geworden.

"Wir bemerken eine hohe Verunsicherung bei den Menschen." Björn Weiße, Leiter des Karlsruher Ordnungs- und Bürgeramts

Das große Interesse an der Hotline, die unter der Nummer 0721 / 133-3333 erreichbar ist, hat sich am Montag fortgesetzt. Nach wenigen Stunden gab es bereits rund 100 weitere Anrufe.