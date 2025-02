Auf der zentralen Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof erinnerte Oberbürgermeister Peter Boch an die fast 18.000 Opfer der Bombennacht. Boch mahnte aber auch: das Schweigen der demokratischen Kräfte habe die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten erst ermöglicht. An Friedensmärschen der Initiative gegen Rechts hatten am Nachmittag etwa 300 Menschen teilgenommen. Wie jedes Jahr hielten Rechtsextreme auf dem Wartberg eine sogenannte Fackel-Mahnwachem. Demos linker Gruppen gegen den Aufmarsch blieben dieses Jahr aus. Am traditionellen Lichtermeer am Abend auf dem Marktplatz nahmen ebenfalls rund 300 Menschen teil.