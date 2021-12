24-Stunden-Impfmarathon und andere Impfaktionen

Am Samstag um 0 Uhr beginnt in Pforzheim ein 24-Stunden-Impfmarathon. Mit der Aktion will die Stadt etwas gegen die noch immer niedrige Impfquote unternehmen. Mehr als 6.000 Termine mit den Impfstoffen Moderna und Biontech stehen für den Impfmarathon im Pforzheimer Kongresszentrum zur Verfügung. Interessierte konnten sich im Internet für die Aktion anmelden. Sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen sind möglich. Die Idee zu der Aktion kam von der Pandemiebauftragten der Kassenärztlichen Vereinigung Pforzheim, Nicola Buhlinger-Göpfarth. Die Stadt kümmerte sich um die Organisation und hat zahlreiche ehrenamtliche Helfer rekrutiert, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen sollen. Auch Oberbürgermeister Peter Boch will eine der Sechs-Stunden-Schichten übernehmen.