23-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 23 Jahre alter Kranwagenführer ist am Vormittag bei einem Arbeitsunfall in Dettenheim-Liedolsheim im Landkreis Karlsruhe schwer verletzt worden und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Nach Angaben der Polizei war er mit einem Teil des Krans zu nahe an eine Oberleitung gekommen. In der Folge kam es zu einem Lichtbogen, wodurch der 23-Jährige schwer verletzt wurde. Die Stromleitung wurde beschädigt. Die Stromversorgung in der Nähe war für rund drei Stunden unterbrochen.