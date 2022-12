Weihnachtsreisewelle beginnt am Donnerstag

per Mail teilen

Die Deutsche Bahn versucht, den Ansturm von Reisenden mit dem Einsatz von Sonderzügen unter anderem zwischen Karlsruhe und Hamburg zu bewältigen. Außerdem wird mehr Servicepersonal eingesetzt. Wer zu Weihnachten mit dem Auto verreist, sollte auf der A5 zwischen Heidelberg, Karlsruhe und Basel und an der Dauerbaustelle der A8 bei Pforzheim zusätzliche Zeit einplanen. Für die Weihnachtsfeiertage wird auf den Straßen mit weniger Verkehr gerechnet. Besonders an Heiligabend soll es deutlich ruhiger zugehen. Am ersten Feiertag rechnet der ADAC ebenfalls mit weniger Verkehr. Im Lauf des zweiten Feiertags werde es wieder enger auf den Straßen.