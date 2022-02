Ein Dieb hat bei einem Handtaschenraub in einer Umkleidekabine einer Therme in Baden-Baden Gegenstände im Wert von rund 22.000 Euro entwendet. Nach Polizeiangaben hatte eine Frau ihre zwei Handtaschen in der Umkleidekabine stehen lassen, um etwas aus ihrem Spind zu holen. Als die Frau zurück kam bemerkte sie, dass die Handtaschen entwendet wurden. Neben persönlichen Gegenständen, hätten sich auch eine hochwertige Uhr und ein Mobiltelefon in der Tasche befunden.