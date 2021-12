22-Jähriger wegen Sex-Chats verurteilt

Ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Rastatt ist vor dem Rastatter Amtsgericht wegen Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Der Angeklagte räumte die ihm vorgeworfenen Taten zu Prozessbeginn umfassend ein. Der Mann gab zu, in den Jahren 2018 und 2019 per Internet mehrfach Kontakt zu einem minderjährigen Jungen aufgenommen zu haben. Gegen Geld nahm dieser dann sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Der Angeklagte hatte diese Handlungen dann per Video mitgeschnitten und gespeichert. Außerdem war er im Besitz hunderter kinderpornographischer Dateien. Wegen einer Erkrankung, die seine Entwicklung verzögert, wurde der Angeklagte nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er muss nun eine Therapie machen.