In Baden-Baden findet am Wochenende zum ersten Mal das Open-Air-Festival "Baden-Baden lebt" statt. Organisiert hat es der gerade einmal 21 Jahre alte Konstantin Kölmel.

Während auf dem Platz der neuen Reinhard-Fieser-Brücke in Baden-Baden die Festivalvorbereitungen laufen, schaut Konstantin Kölmel vom Rand aus zu. Um ihn herum stehen wichtige Leute, wild gestikulierend, mit Klemmbrett und Funkgerät. Wer die Szene beobachtet käme nicht auf den Gedanken, dass ausgerechnet Konstantin hier der Chef ist. Doch der 21-Jährige hat alles im Griff.

Festivalorganisator: Erfahrung als Musiker und Organisator

Obwohl Konstantin noch sehr jung ist, hat er schon einiges an Erfahrung gesammelt. In der Region hat er bereits mehrere Konzerte und Festivals organisiert. Außerdem ist er ein erfolgreicher Jazz-Musiker, ist in der Szene bestens vernetzt. Dementsprechend abgeklärt und souverän tritt Konstantin auch auf. Er weiß was er will. Und das setzt er dann auch um.

Die Vorbereitungen seien reibungslos verlaufen, sagt Konstantin Kölmel. "Ich habe mit einem sehr professionellen Team gearbeitet und es ist alles gut gelaufen", erklärt er gegenüber dem SWR. Ab jetzt, sagt er, macht es einfach nur noch Spaß.

Die Ruhe vor dem Sturm: Noch ist die Bühne auf der Rheinhard-Fieser-Brücke in Baden-Baden leer Konstantin Kölmel

Angebot für junge Menschen in Baden-Baden schaffen

Das Ergebnis seines Tatendrangs ist das Festival "Baden-Baden lebt", das am kommenden Wochenende stattfindet. Den Titel dafür hat Konstantin Kölmel bewusst gewählt. Er will zeigen, dass die Stadt auch jungen Leuten etwas bieten kann. Das Konzertprogramm besteht deshalb aus einer Mischung aus Hip-Hop und Jazz.

"Die Hip-Hopper haben sich das gar nicht vorstellen können. Für die Rapper war das wirklich ein Traum."

Aus dem Stand konnte er dafür Musiker wie Max Mutzke, Thomas D und Nils Wülker gewinnen. Auch lokale Hip-Hop Künstler und Nachwuchsmusiker von der Mannheimer Pop-Akademie werden am Wochenende auftreten. Konstantin rechnet pro Tag mir rund 2.000 Besuchern in der Kurstadt.

"Ich freue mich darauf die Musiker zu hören und bin gespannt, wie das Festival bei den Besuchern ankommt."

Unterstützung auch von der Stadt Baden-Baden

Unterstützt wird der 21-Jährige von der Stadt Baden-Baden. Tourismuschefin Nora Waggershauser sieht in ihm den perfekten Partner, um gemeinsam eine junge Zielgruppe in der Stadt zu erreichen.

"Es ist für Baden-Baden einfach sehr wichtig, dass wir uns verjüngen, dass wir auch touristisch neue Gäste nach Baden-Baden bekommen."

Ob "Baden-Baden lebt" eine einmalige Sache bleibt, hängt vermutlich auch vom Erfolg des Festivals ab. Für Konstantin Kölmel ist es aber mit Sicherheit nicht die letzte Veranstaltung, die der junge Macher auf die Beine stellen wird.