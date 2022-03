per Mail teilen

Ein 21-jähriger Mann sitzt nach einem schweren Handtaschenraub in Calmbach (Landkreis Calw) in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe sich der mutmaßliche Täter einer Frau von hinten genähert und ihr im Vorbeigehen die Umhängetasche von der Schulter gerissen. Dabei habe er sie mit einem Messer leicht verletzt. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Tatverdächtige aufgrund der Personenbeschreibung in der Nähe des Tatorts festgenommen.