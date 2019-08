per Mail teilen

Die Stadt Baden-Baden feiert ab Mitte September den 200. Geburtstag der Pianistin und Komponistin Clara Schumann. Zum Jubiläum gibt es ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm.

Geplant sind Lesungen, Vorträge, Konzerte und auch Wanderungen auf den Spuren der berühmten Musikerin. Clara Schumann war die Ehefrau des Komponisten Robert Schumann. Ende des 19. Jahrhunderts lebte und arbeitete sie zehn Jahre in Baden-Baden.

Clara Schumann war die bedeutendste und erfolgreichste Pianistin ihrer Zeit. Sie pflegte eine Freundschaft mit Johannes Brahms, der ebenfalls zeitweise in Baden-Baden lebte. Das Jubiläumsprogramm zu Ehren Clara Schumanns in Baden-Baden geht bis in den Dezember hinein.