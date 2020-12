Er zählt zu den schlimmsten Naturereignissen in Süddeutschland: der Orkan Lothar. Vor 20 Jahren raste er von Frankreich über die Schweiz, Österreich und Deutschland hinweg und hinterließ Schäden in Milliardenhöhe.

Innerhalb von zwei Stunden hatte das Orkantief Lothar riesige Waldflächen zerstört, ganze Berghänge kahlrasiert. 30 Millionen Festmeter Sturmholz mussten danach aufgeräumt werden - das Dreifache des jährlichen Einschlags. Der Westen Baden-Württembergs gehörte zu den Hauptschadensgebieten. Damals starben in Baden-Württemberg 13 Menschen an den Folgen von Lothar, 25 weitere in den Monaten danach bei Waldarbeiten.

Besonders betroffen waren der Nordschwarzwald, der mittlere Schwarzwald, die Rheinebene und der Schönbuch. Reporterin Susann Bühler war unterwegs in der Region und hat mit Geschädigten gesprochen:

Die Folgen der Sturmkatastrophe sind bis heute sichtbar. Zum Beispiel am Hardberg in Baden-Baden. 200 Jahre alte Eichen wurden dort am 25. Dezember 1999 wie Streichhölzer abgeknickt, Dächer wurden abgedeckt und Straßen unpassierbar. Die Schäden im Gebiet am stark bewaldeten Hardberg in Baden-Baden waren immens.

Zwei Jahre Aufräumen

Die Wochen und Monate nach dem Jahrhundertorkan bedeuteten vor allem für die Forstleute in der Region viel Arbeit. Insgesamt dauerte die Aufarbeitung des Sturmholzes zwei Jahre, parallel dazu musste das aufgearbeitete Holz verkauft oder in Nasslagern konserviert werden.

Im Kreis Rastatt entstanden laut dem zuständigen Forstamt des Landratsamtes Rastatt durch Lothar Kahlflächen von insgesamt 4.800 Hektar und 1,7 Millionen Festmeter Sturmholz. Insbesondere der Gemeindewald Bietigheim wurde extrem stark von Lothar getroffen. In dem 500 Hektar großen Gebiet fielen rund 36.000 Festmeter Sturmholz an. Rund 150 Hektar Fläche waren danach komplett zerstört.

Finanzielle Schäden durch Lothar Die Versicherung Münchener Rück beziffert den Gesamtschaden durch den Orkan Lothar europaweit auf 5,9 Milliarden Euro, davon 4,5 Milliarden Euro in Frankreich und 650 Millionen in Deutschland. Die finanzielle Schadenshöhe lässt sich für einzelne Waldbesitzer nur schwer berechnen. Nach Lothar geht das Forstamt Rastatt von einem Schaden in Höhe von rund 50 Euro je Festmeter angefallenen Sturmholzes aus.

Im Jahr 2000 wurden neue Bäume gepflanzt

Nach einem Wiederbewaldungsplan für die Kahlflächen im Jahr 2000 wurden wieder Bäume angepflanzt. In Frage kamen aber nur Baumarten, die mit den schwierigen Standortbedingungen des Hardtwaldes zurechtkommen, wie etwa nährstoffarme Sandböden, hohe Temperaturen und geringe Jahresniederschläge. Neben der Eiche, Hainbuche, Linde, Kiefer, amerikanischen Roteiche und anderen Baumarten wurden auch viele Douglasien gepflanzt. Allerdings haben viele der gepflanzten Douglasien im Hardtwald den Sommer 2018 nicht überlebt. Erhebliche Trockenschäden gab es auch an Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen.

Große Schäden auch im Landkreis Freudenstadt

In weiten Teilen des Kreises Freudenstadt hatte der Sturm Strommasten zu Fall gebracht – ganze Stadtteile waren bis zu drei Tage lang ohne Elektrizität. Vor allem den Wald hatte es auch im Landkreis Freudenstadt hart erwischt: Binnen weniger Stunden entstanden hier rund zweieinhalb Millionen Festmeter Sturmholz.

Lothar hat auch positive Aspekte

Der Jahrhundertorkan Lothar habe auch positive Folgen, erklärt Thomas Nissen, Leiter des Forstamtes im Landratsamt Rastatt und Umweltschützer vom Kniebis: Nach der Zerstörung durch den Sturm seien die Wälder naturnäher und schöner geworden, so Nissen. Wo früher noch dunkle und eintönige Nadelwälder waren, gebe es heute vor allem lichtdurchflutete und gemischte Wälder.

Auch für die Artenvielfalt im Wald brachte Lothar positive Veränderungen. Das Totholz und die durch den Sturm geschaffenen lichten Strukturen wurden für viele Vogelarten, Insekten, Reptilien und Fledermäuse zu einem passenden Lebensraum. Verschiedene Tierarten hätten deutlich von den veränderten Waldstrukturen profitiert, so der Forstamtsleiter. Dazu zählten zum Beispiel Spechte, aber auch das Auerwild.

Der Lotharpfad am Schliffkopf als "Andenken"

2003 wurde der "Lotharpfad" beim Schliffkopf an der Schwarzwaldhochstraße eröffnet. Entlang des etwa einen Kilometer langen Lehr- und Erlebnispfades können Besucher beobachten, wie nach und nach die vom Sturm zerstörte Fläche wieder neu besiedelt wird.

Der Pfad führt über Stege, Leitern und Treppen und bietet Einblicke, wie die Natur mit den Schäden umgeht und welche Flora und Fauna von selbst wieder entsteht. Reporterin Betina Starzmann hat sich den Pfad 20 Jahre nach dem Orkan nochmal angeschaut: