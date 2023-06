Notfallseelsorge Karlsruhe

Die Notfallseelsorge Karlsruhe ist das ökumenische Angebot der Kirchen und des Deutschen Roten Kreuzes, Menschen seelsorglich beizustehen, die sich in einer akuten Krise befinden, zum Beispiel durch einen Unfall oder durch Verletzung und Tod von Angehörigen. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit Rettungs- und Hilfsdiensten und unmittelbar nach dem Ereignis, das die Krise ausgelöst hat. Notfallseelsorge richtet sich an Betroffene und ihre Angehörigen, aber auch an Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Dann spricht man von Einsatznachsorge.