Der Karlsruher SC beginnt am Samstag mit seinen Vorbereitungen nach der Winterpause. Aktuell steht der KSC in der Tabelle der Zweiten Liga auf Platz 15.

Im neuen Jahr will der KSC als Liga-Viertletzter den Abwärtstrend wieder umkehren. Am Samstagvormittag startet die Mannschaft ins erste Training des neuen Jahres. Am 12. Januar geht es ins Trainingslager ins südspanische Estepona. Dort trifft der KSC auf den Schweizer Zweitligisten Lausanne-Sport und den rumänische Erstligisten Steaua Bukarest. Nach dem Trainingslager in Spanien steht noch ein Testspiel beim FC Ingolstadt an.



Erstes Ligaspiel bei Dresden

Im ersten Zweitligaspiel nach der Winterpause kommt es Ende Januar zum Aufeinandertreffen mit einem alten Bekannten: Die Badener spielen bei Dynamo Dresden, dem Tabellenletzten, der mittlerweile vom früheren KSC-Trainer Markus Kauczinski trainiert wird.