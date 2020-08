Nach 10 Jahren Bauzeit ist heute die erste Bahn im Straßenbahntunnel der Kombilösung unter der Karlsruher Innenstadt durchgefahren. Es war die erste einer ganzen Reihe von Testfahrten Und sie fand unter großer Geheimhaltung statt. Vor der Sendung haben wir mit dem Sprecher der Karlsruher Schienen Infrastruktur Gesellschaft, Achim Winkel gesprochen, er saß ebenfalls in diesem geheimen Testzug. Sie kamen am Mühlburger Tor wieder ans Tagelicht- offenbar hat da alles auf den ersten Sitz funktioniert. So eine Testfahrt- die funktioniert anders, als eine normale Straßenbahnfahrt. Schon von der Geschwindigkeit Auf was haben Ihre Ingenieure im Detail denn geachtet. Nach zehn Jahren Bau heute die erste Testfahrt- wie geht’s weiter in Karlsruhe unter Tage. Und wann dürfen die ersten Gäste mitfahren Heute ist die erste Straßenbahn durch den Karlsruher Untergrund gerauscht- noch ganz geheim aber immerhin- Informationen waren das von Achim winkel von der KASIG