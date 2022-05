per Mail teilen

Ein 19-Jähriger hat sich nach Unfallflucht in Knittlingen im Enzkreis am Morgen der Polizei gestellt. Er ist laut Polizei von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Baum touchiert und ist gegen einen Holzbalken geprallt, der einen Balkon stützte. Er flüchtete und ließ seine drei Mitfahrer leicht verletzt am Unfallort zurück. Die Polizei hatte mit Hubschrauber und Drohne nach ihm gesucht.