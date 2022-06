In Muggensturm (Kreis Rastatt) ist am Mittwochabend ein 18-Jähriger beim Schwimmen tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der junge Mann gegen 18:30 Uhr in den Kaltenbachsee gesprungen und nach kurzem Auftauchen untergegangen sein. Rettungskräfte der DLRG fanden ihn rund zwei Stunden später leblos und brachten ihn ans Ufer.