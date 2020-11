per Mail teilen

Der bei einem Unfall am Wochenende in Bruchsal-Helmsheim (Landkreis Karlsruhe) lebensgefährlich verletzte Jugendliche ist im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der 17-Jährige auf den Kofferraum eines anfahrenden Autos gesetzt, um sich fotografieren zu lassen. Als der 18-jährige Fahrer weiter beschleunigte, fiel der Jugendliche vom Auto und verletzte sich schwer. Nach Polizeiangaben erlag er bereits am Montagabend seinen Verletzungen.