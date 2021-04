per Mail teilen

Ein 16-Jähriger aus dem Raum Baden-Baden soll in rund 150 Fällen versucht haben, Menschen bei Online-Verkäufen zu betrügen. Laut Staatsanwaltschaft soll der Jugendliche mehrere Gegenstände online verkauft, aber nie geliefert haben. Dafür kassierte er offenbar immer Geldbeträge in zweistelligen Höhe - insgesamt etwa 3.000 Euro. Die Polizei stellte Beweise sicher. Der 16-Jährige will sich laut Polizei um Schadenswiedergutmachung bemühen.