Etwa 150 Kälber haben am Mittwochabend ab etwa 19 Uhr den Verkehr auf der B500 in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Baden-Baden lahmgelegt.

Am frühen Mittwochabend ging nichts mehr auf der B500 in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Baden-Baden in Richtung Iffezheim. Die komplette Fahrbahn der Bundesstraße war voller Kälber. Doch was auf den ersten Blick scheint, wie ein ärgerliches Verkehrshindernis, war in Wirklichkeit das Happy End einer dramatischen Geschichte: Gegen 19 Uhr hatte ein Viehtransporter Feuer gefangen.

B500 bei Baden-Baden stundenlang gesperrt

Der Fahrer des Transporters hielt an, koppelte den Anhänger ab und ließ die rund 150 Tiere auf die Fahrbahn der B500. Mit Unterstützung von Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Veterinäramt wurden die etwa zwei Wochen alten Jungtiere mit Leitern der Feuerwehr eingepfercht. Dazu musste die Bundesstraße stundenlang in beide Richtungen gesperrt werden. Im Laufe der Nacht wurden die Tiere in nahe gelegene Ställe gefahren.

Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Brand im Viehtransporter gekommen war, ist noch unklar.