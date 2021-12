per Mail teilen

Beim Brand in einem Wohnhaus im Karlsruher Stadtteil Hagsfeld ist am Donnerstagnachmittag ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben konnten die Bewohner das Gebäude rechtzeitig und sicher verlassen. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Flammen setzten das Obergeschoss in Vollbrand und auch der Dachstuhl wurde erheblich beschädigt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.