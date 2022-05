per Mail teilen

Wir haben ihn schon an der Seite von Florian Silbereisen und Thomas Anders singen sehen. Der 14 jährige Miguel Gaspar aus Bad Liebenzell startet jetzt auch als Solokünstler durch. Seine erste Single hat gleich den Sprung auf die vorderen Plätze der deutschen Schlagercharts geschafft. Miguel Gaspar könnte so etwas werden wie Heintje 2.0. Liegt nicht zuletzt daran, dass er seine erste Single seiner Mama gewidmet hat. Passt auch gut zum Muttertag am Sonntag. Teo Jägersberg berichtet: