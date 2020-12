Wegen eines technischen Defekts war der Polizeinotruf 110 in Karlsruhe in der vergangenen Nacht für mehrere Stunden nicht mehr erreichbar. Das alte Präsidium in der Beiertheimer Allee läuft derzeit immer noch nur über Notstrom. Der Notruf ist allerdings über Mannheim umgeschaltet und erreichbar. Auch die übrigen Reviere in Karlsruhe und der 112 Notruf funktionieren.