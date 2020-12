Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Pforzheim ist am Mittwochnachmittag ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Laut Polizei brach das Feuer im Dachstuhl des Gebäudes aus. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt. Das Haus ist einsturzgefährdet, das Anwesen wurde abgesperrt. Die Brandursache ist unklar. Bei einem weiteren Wohnungsbrand in Karlsruhe entstand gestern ebenfalls ein Schaden von rund 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.