08.10. Aktionstag zur Elektromobilität des ADAC Nordbaden

Der ADAC Nordbaden will heute (Samstag, 08.10) beim Aktionstag zur E-Mobilität mit Mythen rund um Elektro-Fahrzeuge aufräumen. Der sogenannte E-Day findet zwischen 10 Uhr und 16 Uhr am ADAC-Standort in Karlsruhe statt. Mailine Albrecht:

Urlaub im Ausland mit dem E-Auto – unmöglich! Im Winter das E-Auto nehmen – dafür ist die Batterie doch viel zu schlecht! Genau diese Ängste und Vorurteile seien längst nicht mehr Realität, sagt Christian Buric, Unternehmenssprecher des ADAC Nordbaden. Menschen, die sich für E-Autos und E-Fahrräder interessieren, haben beim E-Day die Möglichkeit einerseits Fahrzeuge ausgiebig zu testen, aber andererseits auch alle Fragen zu stellen, die sie rund um E-Mobilität haben. Experten vor Ort informieren kostenlos unter anderem, welche Förderungen es für E-Autos und Ladesäulen gibt, wie man auch mit E-Autos auch im Urlaub klar kommt und wie man aus dem eigenen E-Fahrzeug auch die maximale Leistung rausholt.