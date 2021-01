per Mail teilen

Der Eistreff Waldbronn ist am Freitag mit dem ersten Publikumslauf unter Corona-Bedingungen in die neue Saison gestartet. Bereits seit einer Woche ist die Eishalle für die Vereine offen.

Eigentlich war der Eistreff in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) von den meisten schon abgeschrieben worden. Zu teuer, nicht rentabel - die finanziell angeschlagene Gemeinde Waldbronn war entschlossen, den Eistreff zu schließen, allen voran Bürgermeister Franz Masino (SPD). Doch dann schaffte es der Verein zur Förderung des Eistreffs, die Stimmung kippte zu Gunsten eines Neuanfangs.

Fast 200.000 Euro kamen zusammen

Zusammen mit dem Eishockey-Verein legten die Vereinsmitglieder ein Betreiber-Konzept vor und sammelten per Crowdfunding 200.000 Euro ein. Der Gemeinderat war überzeugt, und so beginnt nun die neue Eislaufsaison in Eigenverwaltung der Eistreff-Freunde. Eistreff-Geschäftsführer Alexander Schroth sagte dem SWR noch vor einer Woche, dass die Vorfreude auch bei ihm steige.

Über die Wiedereröffnung berichtet SWR Reporter Mathias Zurawski:

Dabei wird Corona auch die Eislaufsaison in Waldbronn prägen. Das größte Problem für die neuen Betreiber sind die begrenzten Besucherzahlen: 450 Gäste dürfen gleichzeitig in die Halle, früher waren es an Spitzentagen bis zu 2.500 Besucher.

Feste Eislauf-Zeiten - keine Saisonkarten

Deshalb wird es nun feste Zeitfenster zum Eislaufen geben. Vormittags kann man zweieinhalb Stunden bleiben, nachmittags und abends jeweils vier Stunden. Dementsprechend weniger oder mehr kosten die Tickets. Saisonkarten wird es dieses Jahr nicht geben.

Es sei eine größere Herausforderung als gedacht, sagte Schroth dem SWR. Man gehe aber davon aus, das erste Jahr zu überleben.

"Wir könnten auch ein kleines Minus verkraften." Alexander Schroth, Geschäftsführer Eistreff

Gesammeltes Geld erlaubte Investitionen

Durch das Crowdfunding über den Förderverein des Eistreffs sei ein Puffer vorhanden. Während der Sommerpause wurde Einiges investiert. So wurde beispielsweise die Wasseraufbereitung verbessert. Dadurch soll einerseits die Qualität der Eisfläche verbessert werden, andererseits ließen sich so Energiekosten einsparen. Außerdem musste ein neues Kassensystem her.

Für das SWR-Fernsehen berichtet Tobias Zapp:



Widerstand in der Bevölkerung

Die Gemeinde Waldbronn wollte die kommunale Eishalle aus Kostengründen nach der vergangenen Wintersaison schließen. Der Discounter Aldi wollte die Halle als Ausweichmöglichkeit pachten, weil die Aldi-Filiale mittelfristig umgebaut wird. In der Gemeinde war die geplante Schließung umstritten, vor allem nachdem in den letzten Jahren einige Institutionen geschlossen wurden, darunter die Musikschule und die Gemeindebücherei.

Mehrere Investoren bekundeten loses Interesse an der Eishalle. Am Ende sammelte allerdings der Förderverein des Eistreffs genügend Geld, um als Betreibergesellschaft den Eistreff künftig weiterzuführen.