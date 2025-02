Karlsruhe mit erstem Rückrundensieg

Agnes Reisch ist in dieses Jahr so etwas wie die Überfliegerin. Die Skispringerin vom WSV Isny stand beim Weltcup in Lake Placid gleich zweimal auf dem Siegerpodest. Beim Weltcup in Hinzenbach an diesem Wochenende fehlt die 25 jährige allerdings. Reisch bereitet sich intensiv auf die nordische Ski-WM in Trondheim vor. Bei den Wettbewerben die am Mittwoch beginnen gilt sie im deutschen Team der Skispringerinnen als Medaillenkandidatin.