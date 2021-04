Auch der Karfreitag muss in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen begangen werden. Es gibt Präsenzgottesdienste im Land, viele Kirchen streamen ihre Gottesdienste live.

Der württembergische Landesbischof Frank Otfried July sieht den Karfreitag als Appell, sich Leidenden, Kranken und sozial Benachteiligten zuzuwenden. Manche störten sich am Innehalten des Karfreitags und wollten den Feiertagsschutz reduzieren oder den Karfreitag "ins Private und in die persönliche Befindlichkeit" abschieben, sagte July in seiner Karfreitags-Predigt in der Stuttgarter Stiftskirche. An diesem Tag hänge "das Gewicht der Welt", sagte er.

"Aber das Leiden in der Welt bleibt. Und das können und wollen wir nicht privatisieren. Genauso wie die Frage nach der Schuld von Menschen, die Frage nach der Gerechtigkeit und die Sehnsucht nach Versöhnung und Barmherzigkeit." Württembergischer Landesbischof Frank Otfried July

July zu Karfreitag und Ostern: "Signal der Gemeinschaft"

Der evangelische Bischof zeigte sich davon überzeugt, dass dem Karfreitag inmitten der Corona-Pandemie eine besondere Bedeutung zukomme. Niemand dürfe die Augen vor dem Leid der Pandemie, vor den Opfern und Ungerechtigkeiten und vor "manchmal fehlerhaften Bewältigungsversuchen" verschließen. Zugleich rufe Gott die Christen dazu auf, "unser Leben in seine Perspektive zu stellen" und "als Versöhnte Versöhnung zu leben".

July sagte, es dürften auch jene Menschen nicht aus dem Blick geraten, die in ihrem Land keine Chance auf eine Impfung oder medizinische Behandlung haben. Wichtig sei, "die Spirale des Eigeninteresses und Eigennutz zu durchbrechen und auch anderen auf dieser Welt Impfstoffe zu ermöglichen". Von Karfreitag und Ostern solle ein Signal der Gemeinschaft ausgehen, so der Bischof.

Cornelius-Bundschuh erinnert an Hoffnung in Corona-Zeiten

Der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh verwies zum Osterfest auf die stärkende Liebe Gottes in allen Sorgen und Belastungen. Cornelius-Bundschuh ermutigte in einer Video-Osterbotschaft dazu, "die Botschaft der Hoffnung zu allen Traurigen zu tragen, egal ob in großen oder kleinen Schritten", teilte die Evangelische Landeskirche in Baden in Karlsruhe mit. Der Landesbischof räumte ein, dass es schwer sei, daran zu glauben, dass etwas stärker sei als der Tod. Doch die christliche Hoffnung weiterzutragen sei gerade in Corona-Zeiten wichtig. Sie solle vor allem die vielen Menschen erreichen, die erschöpft seien und Sorge um ihre Angehörigen hätten.

Die evangelische Kirche in Baden-Württemberg hatte bereits im vergangenen Jahr empört darauf reagiert, dass die Landesregierung wegen der Corona-Krise zunächst die Öffnung von lebensnotwendigen Geschäften wie Supermärkten auch an Sonn- und Feiertagen erlaubt hatte. Nach heftiger Kritik, auch seitens der Gewerkschaften, hatte die Landesregierung dies am Karfreitag und Ostersonntag zurückgenommen.

Osterfeiern unter Corona-Bedingungen

Die großen Kirchen in Baden-Württemberg haben Grenzen festgelegt, bis zu welcher Inzidenzzahl Präsenzgottesdienste möglich sind. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart beispielsweise liegt diese Grenze bei 200. Ein Sprecher der Evangelischen Landeskirche in Württemberg sagte dem SWR, wegen der Coronavirus-Mutanten werde es weniger Präsenzgottesdienste geben als zu Weihnachten. In den Kirchen gelten die üblichen Hygienevorschriften wie Abstand, Maskenpflicht und ein Gesangsverbot. Zugleich haben die Kirchen ihr digitales Angebot deutlich ausgebaut, unter anderem mit Livestreams von Gottesdiensten.

Bedford-Strohm: Nicht Religion und Gesundheitsrisiko "gegeneinander ausspielen"

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm hat an die Verantwortung aller Christen in Bezug auf Ostergottesdienste appelliert. Dem SWR hatte er bereits am Donnerstag gesagt, weil Ostern das Fest der Hoffnung sei und "vielleicht noch nie so wichtig wie gerade jetzt", müsse man die Wege nutzen, Gottesdienst zu feiern, die ohne ein steigendes Ansteckungsrisiko möglich seien.

Angesichts der geplanten Präsenzgottesdienste zu Ostern mahnte er den weiteren Angaben zufolge, man dürfe nicht Religion und Gesundheitsrisiko "gegeneinander ausspielen". Bedford-Strohm verwies auf die Möglichkeit digitaler Gottesdienstangebote ebenso wie auf Schnelltests für Mitwirkende an Ostergottesdiensten. "Es ist jetzt wichtig, dass wir alle in unseren Osterplanungen schlicht selbst entscheiden, wie wir dazu beitragen können, dass wir dieses Virus im Griff behalten", sagte der Theologe.

Der Karfreitag ist ein rechtlich besonders geschützter "stiller Feiertag", an dem die Christen des Kreuzestodes Jesu gedenken. Der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gehören rund zwei Millionen evangelische Christen an.