Die Grünen wollen in BW auf Geothermie setzen - vor allem im Oberrheingraben. Doch auch andernorts wird gebohrt. Das weckt Erinnerungen. Ein Experte erklärt, wie ein zweites Staufen vermieden werden kann.

Es wird wieder gebohrt: In Hechingen im Zollernalbkreis haben die Geothermiebohrungen im Neubaugebiet "Killberg IV" bereits begonnen. Neben Solarthermie soll das neue Viertel auch mit Geothermie beheizt werden. Dabei soll die Wärme aus rund 100 Meter tiefen Bohrlöchern kommen - oberflächennahe Geothermie.

Deutlich tiefer soll im Oberrheingraben gebohrt werden - wenn es nach den Grünen geht. Denn sie wollen Baden-Württemberg zu einem "Tiefengeothermie-Land" machen. Doch wegen Schäden an Häusern nach einer Bohrung in Staufen (Kreis Breisgau Hochschwarzwald) hat Geothermie keinen guten Ruf. Wie kann ein zweites Staufen vermieden werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Unter der Erde ist es warm. Je tiefer Bohrungen zum Erdkern vordringen, desto wärmer wird es. Bei der Geothermie nutzen Menschen diese Wärmeenergie aus der Erde zum Heizen, Kühlen oder als Strom. Dabei gibt es zwei Arten der Geothermie: Tiefengeothermie und oberflächennahe Geothermie.

Fachleute sprechen von oberflächennaher Erdwärme, wenn kaltes Wasser in einem geschlossenen Rohrsystem relativ nah unter der Oberfläche in der Erde liegt, um sich dort auf bis zu 25 Grad zu erwärmen. Dabei kann das entweder als Kollektor in einer Fläche bis zu zwei Metern unter dem Erdboden verteilt sein, oder in einer Sonde bis zu 400 Metern in die Tiefe reichen. Diese Bohrungen sind weniger aufwendig als die für Tiefengeothermie. Deshalb eignet sich die oberflächennahe Erdwärme auch für Privathaushalte. Laut Bundesverband Geothermie werden in Deutschland schon mehr als 440.000 Ein- oder Mehrfamilienhäuser, öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen oder Gewerbebetriebe mit dieser Technik beheizt oder gekühlt.

Die Grünen in Baden-Württemberg wollen die Tiefengeothermie im Oberrheingraben fördern. Da sich dort viele Thermalwasserreservoirs befinden, handelt es sich dabei um hydrothermale Tiefengeothermie. Rund um Straßburg sorgte petrothermale Tiefengeothermie dafür, dass die Erde wackelte. SWR

Für Tiefengeothermie sind es große Kraftwerke, die die Wärme für uns aus der Erde holen. Denn dabei wird sehr viel tiefer und aufwendiger gebohrt: Zwei Löcher drei bis fünf Kilometer in die Erde. Bei der hydrothermalen Tiefengeothermie wird ein Thermalwasserreservoir mit bis zu 160 Grad heißem Wasser angezapft. Bei der petrothermalen Tiefengeothermie versucht man die Wärme aus dem Gestein zu gewinnen. Dabei wird Wasser unter hohem Druck ins heiße Gestein gepresst. Bei beiden Methoden wird über die eine Bohrung das heiße Wasser nach oben gefördert und dort die Wärmeenergie entzogen, um ganze Stadtviertel zum Beispiel mit Heizwärme zu versorgen. Über die zweite Bohrung wird dann das kältere Wasser wieder zurück in die Erde gebracht.

In Baden-Württemberg will man im großen Stil auf hydrothermale Tiefengeothermie setzen. Dafür gibt es im Oberrheingraben großes Potenzial: Hier muss man nicht allzu tief bohren, und stößt schnell auf hohe Temperaturen, also viel Wärmeenergie. Der Oberrheingraben hat einen zerklüfteten Untergrund. Das heißt, hier sind viele heiße Thermalwasserspeicher, die angezapft werden können. Bohrungen sind laut Expertinnen und Experten einfach durchzuführen, denn die Geologie - Muschelkalk - ist hier vergleichsweise durchlässig. Außerdem wird der Oberrheingraben auch deshalb jetzt so genau in den Blick genommen, weil es dort ein ziemlich großes Lithium-Vorkommen geben soll. Das Lithium liegt da im Wasser. Das könnte man theoretisch also gleich mit dem heißen Wasser von da unten fördern und hätte direkt den Rohstoff der Energiewende vor der Tür der großen Autobauer in Baden-Württemberg.

In Staufen wurde für oberflächennahe Geothermie sieben Mal bis zu einer Tiefe von 140 Metern in die Erde gebohrt. Kurze Zeit später entdeckten die Bewohnerinnen und Bewohner Hebungsrisse an ihren Hausfassaden und im Rathaus. Schnell wurde klar: Bei den Bohrungen hatte sich Wasser mit einer Anhydrit-Schicht im Boden vermischt. Es entstand Gips, der sich bis heute ausdehnt. Nach Angaben der Stadt hebt sich die Erde in der historischen Altstadt um etwa einen Millimeter pro Monat. Um die Hebungen zu reduzieren, muss das Wasser um die Unglücksstelle im Untergrund abgepumpt werden

Deshalb kann Anhydrit ein Problem bei Geothermie sein Anhydrit ist ein Mineral, das aus Kalziumsulfat besteht. In Baden-Württemberg ist Anhydrit im oberflächennahen Untergrund weit verbreitet. So findet sich das Mineral bei Heilbronn im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb. Kommt Anhydrit in Kontakt mit Wasser quillt das Mineral auf und wird zu Gips. Der Gips braucht bis zu 60 Prozent mehr Platz als der Anhydrit. Dadurch kam es in Staufen zu Hebungen. Auch beim Bau der Tunnelröhren von Stuttgart 21 ist Anhydrit im Boden aufgetaucht - und hat dort für hohe Kosten gesorgt.

In Staufen gab es bei oberflächennaher Geothermie Probleme. Dass sich bei geothermischen Bohrungen Anhydrit mit Wasser vermischt, könne beim Durchbohren nicht immer vermieden werden, sagt Frank Schilling, Professor für Technische Petrophysik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Doch genau das ist in der oberflächennahen Geothermie in Baden-Württemberg verboten. Schäden durch das Quellen von Anhydrit sind deshalb in Baden-Württemberg sehr unwahrscheinlich, so Schilling.

"Ein zweites Staufen kann vermieden werden, wenn wir die Regeln einhalten!"

Höhere Sicherheitsanforderungen bei oberflächennahen Bohrungen

Heute seien die Sicherheitsanforderungen sehr viel höher als 2007. Das Umweltministerium in Baden-Württemberg hat 2011 Leitlinien ausgegeben, die vorschreiben, wie die Bohrung möglichst sicher wird (LQS EWS). Diese Leitlinien werden nach Angaben des Umweltministeriums immer wieder aktualisiert. Sie schreiben vor, dass das Bohrpersonal geschult sein muss. Das sei in Staufen nicht der Fall gewesen, sagt Schilling. Es gebe deshalb heute eine Art verpflichtender "Führerschein fürs Bohren". Auch das Landeszentrum für Geothermie in Baden-Württemberg unterstütze immer wieder bei Schulungen. Sobald sich Gips im Bohrgut zeigt, müsse eine Bohrung abgebrochen werden. Außerdem muss laut Leitlinie vorab geklärt werden, wer im Falle eines Schadens aufkommt. Eine Versicherung für Schadensfälle muss abgeschlossen werden.

Wenn all diese Punkte geklärt, erst dann genehmigt die untere Wasserbehörde die oberflächennahe Bohrung. Ab einer Bohrung von 100 Metern ist außerdem die Zustimmung der Bergbaubehörde notwendig.

Je tiefer man bohrt, desto weniger sei das Quellen von Anhydrit ein Problem, sagt Frank Schilling. Ab einer ausreichenden Auflast, könne Anhydrit nicht mehr quellen. Denn in der Tiefe sei der Druck der darüber liegenden Erdschichten höher. Es könne dann kein Gips entstehen, wenn mehrere hundert Meter Gestein auf dem Anhydrit lasten, so Schilling. Deshalb wird in Genehmigungsverfahren für Tiefengeothermie dargelegt, in welcher Tiefe Anhydrit vorkommt und ob er im Zweifel quellen könnte. Ob es sicher ist, bestimme die Tiefe der Schicht.

Der Trinkwasserschutz wird bei der Tiefengeothermie beim Bohren unter anderem durch teleskopartige Verrohrungen sichergestellt. Dabei werden die Zwischenräume mit Zement ausgekleidet. Das Rohr, durch die das Wasser fließt, sei dadurch mit mehreren Barrieren vom umliegenden Gestein getrennt.

Vor allem Beispiele von petrothermalen Tiefengeothermie-Kraftwerken wie in Basel und Vendenheim zeigen: Dadurch, dass hier mit hohem Druck Wasser ins Gestein geleitet wird, können kleinere Erdbeben entstehen. Die Gefahr dafür sei vor allem dann vorhanden, wenn ins Grundgebirge gebohrt wird, also einem harten Gestein wie Granit, sagt Schilling.

In Vendenheim bei Straßburg, wo tiefe Geothermie gefördert werden sollte, seien viele "rote Ampeln" unachtsam überfahren worden, so KIT-Experte Schilling.

"In Baden-Württemberg wäre dies heute sehr unwahrscheinlich."

Eine Gefährdung schätzt er für den Oberrheingraben als sehr gering ein, wenn hier hochdurchlässige Gesteinsschichten genutzt werden, wie zum Beispiel der Muschelkalk. Eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) geht beim Einbau von Erdwärmesonden in Baden-Württemberg von einer Schadens-Wahrscheinlichkeit von unter 0,002 Prozent jährlich aus.

Natürlich, das ergänzt Schilling noch, könne nie ganz ausgeschlossen werden, dass der Boden bei der Tiefengeothermie mal kurzfristig bebt oder wenn tiefe Geothermie an Wärmenetze angeschlossen wird. In den meisten Fällen würden wir das aber in dem Maße spüren, wie wenn eine Straßenbahn an uns vorbeifahren würde. Deshalb sei es wichtig, diese seismischen Aktivitäten genau zu überwachen. In Baden-Württemberg können alle Bürgerinnen und Bürger die Erdbeben-Aktivität einsehen und mit einem Ampel-System die Stärke einschätzen. Wird ein bestimmter Schwellenwert überschritten, müsse die Anlage langsam runtergefahren werden oder die Bohrung ausgesetzt, so Schilling.

Für die Tiefe Geothermie gilt außerdem eine Beweislastumkehr. Sprich, sollten sich im Umfeld der Geothermieanlage Schäden an Häusern zeigen, muss der Kraftwerksbetreiber beweisen, dass er diese nicht verursacht hat.