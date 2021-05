Mit einer bundesweiten Kampagne will die Gewerkschaft der Polizei (GdP) auf die schwierige Situation ihrer Beamten in Baden-Württemberg aufmerksam machen. Die Beamten fordern mehr Wertschätzung für ihre Arbeit und mehr Geld. Die Besoldung müsse aufgestockt werden, sagte GdP-Landeschef Hans-Jürgen Kirstein. Dass nach Plänen der grün-schwarzen Koalition mehr Stellen geschaffen werden sollen, begrüßt er. Allerdings flössen immer noch zu wenig Investitionen direkt in die Polizeiarbeit. Am Freitagmittag übergab die Gewerkschaft einen Forderungskatalog vor dem Stuttgarter Landtag an Vertreter der Politik.