Die evangelische Theologin Margot Käßmann wendet sich entschieden gegen religiösen Fundamentalismus. Die liberalen Kräfte in den Religionen hätten die Notwendigkeit verstanden, sich für Glaubensfreiheit einzusetzen, sagte Käßmann am Sonntag laut Predigtmanuskript in der Freiburger Ludwigskirche. "Wir dürfen den Fundamentalisten, die die Freiheit hassen, das Feld nicht überlassen", forderte die ehemalige hannoversche Bischöfin und frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Käßmann äußerte sich schockiert darüber, dass inzwischen sogar Menschen in Europa um ihr Leben fürchten müssten, wenn sie sich als Christen zeigten. "Wer hätte sich vor Wochen noch vorstellen können, dass in einer Kirche in Nizza drei Menschen brutal mit einem Messer erstochen werden?", fragte sie. Fundamentalismus bedrohe alle, die die eigene Wahrheit nicht teilten.