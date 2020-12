Das diakonische Sozialunternehmen "Erlacher Höhe" befürchtet, dass wegen der Corona-Pandemie mehr wohnungslose Menschen als sonst erfrieren. Grund seien unter anderem die reduzierten Unterbringungsmöglichkeiten.

Die ohnehin begrenzten Plätze der Kältehilfe seien in diesem Jahr wegen der geltenden Abstands- und Hygieneregeln besonders knapp, teilte die "Erlacher Höhe" am Dienstag in Großerlach (Rems-Murr-Kreis) mit. Dies gelte auch für die eigenen Schlafplätze vor Ort: "In den vier Zimmern unserer Notübernachtung Kelkertor in Schwäbisch Hall können wir in normalen Jahren bis zu zehn Menschen unterbringen, in diesem Jahr nur vier", sagte Abteilungsleiter Oliver Klein. "Zudem müssen Isolations- und Quarantänemöglichkeiten geschaffen werden, damit wohnungslose Menschen, die sich infiziert haben, gut versorgt und alle anderen vor einer Ansteckung geschützt werden können", sagte Klein weiter.

Obdachlose haben Rechtsanspruch auf Unterbringung

Der Vorstand der "Erlacher Höhe", Wolfgang Sartorius, betonte in diesem Zusammenhang, dass jeder Obdachlose gegenüber der Kommune einen Rechtsanspruch auf Unterbringung habe. "Letztlich ist es kommunale Aufgabe sicherzustellen, dass niemand auf der Straße erfriert, und dass in den kommunalen Obdächern zugleich die Hygienemaßnahmen umgesetzt werden, die das Land verfügt hat."

Bürger sollen sensibilisiert werden

Sartorius will auch die Bevölkerung für obdachlose Menschen sensibilisieren. "Wir bitten Bürgerinnen und Bürger, die obdachlose Menschen bei Erfrierungsgefahr auf der Straße antreffen: Bitte wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle oder wählen Sie die kostenlose Nummer 112, damit können Sie Leben retten." Nach bundesweiten Schätzungen gab es laut "Erlacher Höhe" im Jahr 2018 fast 680.000 obdachlose Menschen, von denen 41.000 auf der Straße lebten.