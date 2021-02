Gerlinde Kretschmann, die Ehefrau von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), ist an Brustkrebs erkrankt. Das wurde am Freitag bekannt. Der Umgang, mit einer Erkrankung an die Öffentlichkeit zu gehen, ist nicht einfach, sagt SWR-Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Seitzer. mehr...