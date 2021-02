Das Wetter im Südwesten

In der Nacht eisig. Morgen Sonne, teils dichte Wolken und weiterhin Dauerfrost.

Ein Hoch mit Zentrum über Norwegen bestimmt unser Wetter mit trockener arktischer Luft. Nach einem recht sonnigen Nachmittag ist der Himmel am Abend und in der Nacht klar oder locker bewölkt. Die Temperaturen sinken auf minus 7 bis minus 14, lokal bis minus 20 Grad. Morgen kommen zum Sonnenschein vor allem in der Südhälfte Baden-Württembergs dichtere Wolkenfelder. Weiterhin hält sich Dauerfrost zwischen minus 8 Grad auf der Alb und minus ein Grad an der Saar. Der Ostwind weht böig, im Bergland in Böen stark bis stürmisch. Am Wochenende viel Sonne. Am Samstag höchstens minus 8 bis null Grad, am Sonntag etwas milder mit minus 4 bis plus 3 Grad. In den Nächten weiterhin teils strenger Frost.