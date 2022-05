Kabinett will über Forschungsstelle Rechtsextremismus entscheiden

Baden-Württemberg will den Rechtsextremismus wissenschaftlich untersuchen und dazu eine Forschungsstelle einrichten. Es werde die deutschlandweit erste politikwissenschaftliche Professur für die Erforschung des Rechtsextremismus geschaffen, bestätigte das Wissenschaftsministerium am Freitag. Am kommenden Dienstag will die Landesregierung schon über den neuen Lehrstuhl entscheiden. Das Wissenschaftsministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Forschungseinrichtung an einer der Landesuniversitäten eingerichtet und mit bis zu drei Professorenstellen ausgestattet sein wird, darunter ein Posten für einen Politikwissenschaftler. Der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung für unsre offene Gesellschaft und Demokratie, teilte Wissenschaftsministerin Bauer in Stuttgart mit. Dass rechtsextremistisches Gedankengut sogar in tödlicher Gewalt enden kann, hätten zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit gezeigt, etwa die rassistisch motivierten Morde in Hanau, die sich morgen zum zweiten Mal jähren. Um dieser bedrohlichen Entwicklung entgegenzuwirken, brauche es nicht nur einen wachen Blick, sondern auch eine systematische Forschung.