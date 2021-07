per Mail teilen

Nach der Hochwasser-Katastrophe im Westen Deutschlands fordert BW-Ministerpräsident Kretschmann ein Umdenken. Er pocht auf Pflichtversicherungen und mehr Katastrophenübungen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich nach der Flutkatastrophe in mehreren Regionen Deutschlands für eine verbindliche Elementarversicherung für Hausbesitzer ausgesprochen. Alle Immobilienbesitzer müssten in eine Solidargemeinschaft gehen, sonst würden Unwetterschäden künftig kaum noch zu bewältigen sein, sagte Kretschmann nach der Kabinettssitzung in Stuttgart.

Anders als eine Wohngebäudeversicherung, die Sturm- und Brandschäden abdeckt, ist eine Versicherung gegen Schäden zum Beispiel durch Hochwasser keine Pflicht. Diese sei bereits in den 1990er Jahren abgeschafft worden. Auch wenn der Anteil der Versicherten in Baden-Württemberg ohnehin bei rund 90 Prozent liege, sei dies deutschlandweit nach den jüngsten Erfahrungen sinnvoll.

Kretschmann hatte diese Forderung bereits in der Vergangenheit erhoben - er kündigte an, sich in der Ministerpräsidentenkonferenz im Herbst erneut dafür einsetzen zu wollen. Als Elementarschäden gelten Schäden, die durch Naturereignisse wie Starkregen, Hochwasser oder Erdrutsche verursacht werden.

Unter Ökonomen ist die Elementarversicherung umstritten

Die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer hält die Elementarversicherung grundsätzlich für sinnvoll. Allerdings müsse die Höhe der Prämien auf die Höhe der Risiken abgestimmt sein. "Wessen Haus und Grund stärker gefährdet sind, sollte höhere Prämien zahlen", führte Schnitzer aus. Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, sieht dagegen "keine hinreichende Begründung" für eine Pflichtversicherung. Wenn sich die Politik trotzdem dafür entscheide, sollte sie "auf jeden Fall privat sein". Außerdem müsse es "eine sehr hohe Selbstbeteiligung geben, damit die Fehlanreize, in hochwassergefährdeten Gebieten zu bauen, in Grenzen gehalten werden", so Fuest.

Kretschmann: Risiko von Unwetterkatastrophen in Deutschland unterschätzt

Über viele Jahrzehnte habe man geglaubt, derartige Unwetterkatastrophen würden Deutschland nur am Rande treffen, so Kretschmann. Es habe sich gezeigt, dass das nicht mehr zutrifft. Die ganze Dramatik der Situation sehe man daran, dass Menschen komplett von jeder Kommunikation abgeschlossen gewesen seien und es immer noch eine vierstellige Zahl von Vermissten gebe.

"Nach wie vor sind Menschen von der Kommunikation abgeschnitten. Die Zahl der Vermissten beträgt eine vierstellige Zahl. Daran sieht man die ganze Dramatik."

Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) verwies darauf, dass die Landesregierung sich bereits auf zunehmende Gefahren durch Hochwasserkatastrophen einstelle. So seien zum Beispiel vor wenigen Wochen elf neue Fahrzeuge mit Ausrüstung zur Strömungsrettung an DLRG-Ortsgruppen im Land übergeben worden. Sie seien jetzt zum Teil bereits im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz zum Einsatz gekommen. "Wir hatten und haben allein über 1.000 Kräfte des Bevölkerungsschutzes aus Baden-Württemberg und 200 Einsatzkräfte der Landespolizei im Einsatz."

Landesregierung wirbt für Warn-App und Katastrophenübungen

Strobl rief die Bevölkerung außerdem dazu auf, Warn-Apps zu nutzen: "Die Sirene in der Hosentasche ist unbedingt wichtig und notwendig." Konkret warb er für die Warn-App "Nina", die sich möglichst viele Menschen herunterladen sollten. Man könne dabei einstellen, an welchem Ort man gewarnt werden möchte, erläuterte Strobl. Außerdem gebe "Nina" nicht nur Warnungen ab, sondern auch Tipps, wie man sich - etwa im Fall von Brand oder Gasaustritt - verhalten sollte.

Baden-Württemberg selbst setze bei der Warnung der Bevölkerung auf das satellitengestützte Modulare Warnsystem "Mowas", erläuterte Strobl. Darüber könnten alle angeschlossenen Warnmittel zeitgleich ausgelöst werden, unter anderem auch die Warn-App "Nina" des Bundesamts für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz.

Kretschman fordert Umdenken und mehr Katastrophenübungen

Auch Kretschmann forderte ein Umdenken und rief die Menschen dazu auf, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. "Da brauchen wir eine ganz andere Haltung - die ist bei uns viel zu wenig drin." Es müssten viel mehr Katastrophenübungen gemacht werden, wie etwa in Japan, wo die Menschen auf Erdbeben vorbereitet seien.

Strobl ergänzte, dass die Menschen Katastrophenübungen und Warnungen auch ernst nehmen müssten - und bei Hochwasser nicht erst noch in den Keller laufen sollten, auch wenn das Wasser erst kniehoch sei. Das könne sich, wie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geschehen, sehr schnell ändern und lebensgefährlich werden.

Für die Warnung vor wetterbezogenen Gefahren ist in Baden-Württemberg der Deutsche Wetterdienst verantwortlich. Je nach Ausmaß des Unwetters informiert er das Innenministerium, Regierungspräsidien und Landkreise, die dann über Maßnahmen und Einsatzkräfte entscheiden. Die Bevölkerung wird im Radio, im Fernsehen und per Warn-App informiert. Bis nach der Sommerpause soll es einen Bericht zum Stand der Warnkommunikation in Baden-Württemberg geben.