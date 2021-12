Justizministerin Gentges fordert Online-Gerichtsprozesse

Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) hat sich für digitale Gerichtsprozesse für einfach gelagerte Verfahren mit geringen Streitwerten ausgesprochen. Gentges sagte in Stuttgart, bei zivilrechtlichen Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern, die sehr häufig vorkämen und in denen es um niedrige Streitwerte gehe, scheine eine Rechtsdurchsetzung vor Gerichten teilweise weniger attraktiv, als sich an ein Inkassounternehmen zu wenden. Als Beispiele für mögliche Online-Verfahren nannte sie Fluggastrechteklagen, Fahrgastentschädigungen, die Rückzahlung von Bankgebühren oder andere einfach gelagerte vertragsrechtliche Streitigkeiten. Sie forderte, solch ein Vorhaben in einem Modellversuch zu erproben.