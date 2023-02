Juristisches Referendariat in BW nun auch in Teilzeit möglich

Nach dem ersten Staatsexamen folgt in der Juristenausbildung der Praxisteil, das Referendariat. Baden-Württemberg bietet für Eltern und Pflegende nun ein Teilzeitmodell an.

Angehende Juristinnen und Juristen, die sich um ein Kind oder einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmern, können ihr Referendariat in Baden-Württemberg künftig auch in Teilzeit machen. Wie das Justizministerium mitteilte, sieht das Modell allerdings nur eine Reduzierung der Dienstzeit auf 80 Prozent vor. Dies führe zu einer Verlängerung des juristischen Vorbereitungsdienstes um sechs Monate.

Modell soll Ausbildung familienfreundlicher machen

Das Angebot gilt nur für diejenigen, die selbst die Betreuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen Ehegatten, Lebenspartners oder in gerader Linie Verwandten übernehmen. Es kann laut Mitteilung ferner im Falle einer Schwerbehinderung bewilligt werden.

"Das ist ein wichtiger Schritt, damit Ausbildung und Familie vereinbar sind"

Referendariat gibt Einblick in juristische Praxis

Pro Jahr starten rund 1.300 Referendare und Referendarinnen ihren juristischen Vorbereitungsdienst in Baden-Württemberg. Nach dem Studium soll ihnen innerhalb von zwei Jahren die Berufspraxis in den verschiedenen juristischen Bereichen nahegebracht werden. So arbeiten die Referendare und Referendarinnen an einem Zivilgericht, einem Strafgericht oder bei der Staatsanwaltschaft mit. Weitere Pflichtstationen sind in einer Rechtsanwaltskanzlei und bei der Verwaltung.