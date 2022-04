Junge Ukrainer von Studiengebühren befreit

Junge Studierende aus der Ukraine, die nach ihrer Flucht in Baden-Württemberg an die Hochschule wollen, werden von den eigentlich üblichen Studiengebühren befreit. Das hat der Landtag auf Antrag von Grünen und CDU mit großer Mehrheit beschlossen. In Baden-Württemberg müssen Studierende aus Nicht-EU-Staaten in der Regel pro Semester eine Studiengebühr von 1.500 Euro zahlen. Aus Sicht der oppositionellen FDP ist dieser "Akt der Solidarität" wichtig, er müsse jedoch von zahlreichen Maßnahmen flankiert werden, um Sprachbarrieren abzubauen und entsprechende Kursangebote zu schaffen, hieß es.