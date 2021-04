Immer mehr Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in Baden-Württemberg in psychotherapeutischer Behandlung. Das geht aus Zahlen der Barmer für das Jahr 2019 hervor, die die Krankenkasse am Mittwoch im Detail vorstellen möchte. Vor allem Mädchen müssen demnach häufiger behandelt werden, da sie stärker unter Essstörungen und Depressionen leiden. Die Zahlen entsprechen auch dem bundesweiten Trend im Arztreport 2021. Für die Zahlen berücksichtigt die Barmer neben Anträgen auf eine klassische Psychotherapie auch Anträge auf Akutbehandlungen, die auf eine kurzfristige Verbesserung der Symptomatik ausgerichtet sind. Laut Barmer setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre damit fort. Innerhalb von elf Jahren hat sich die Zahl junger Psychotherapie-Patienten bei der Barmer bundesweit mehr als verdoppelt, wie aus dem aktuellen Arztreport der Krankenkasse hervorgeht. Demnach erhielten im Jahr 2019 in Deutschland rund 823.000 Kinder und Jugendliche psychotherapeutische Unterstützung - das sind 104 Prozent mehr als noch im Jahr 2009. Während Jungen besonders häufig im Alter um elf Jahre betroffen waren, zeigt sich bei Mädchen ein Altersgipfel um 17 Jahre.