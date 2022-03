Junge Liberale in BW wählen Kristmann zum neuen Vorsitzenden

Die Jungen Liberalen in Baden-Württemberg haben Max Kristmann zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 24 Jahre alte Student aus Ludwigsburg erhielt laut den Angaben 88,8 Prozent der Stimmen. Kristmann folge Philip Brozé, der nicht erneut kandidiert habe, so die Nachwuchsorganisation der FDP. Die Jungen Liberalen trafen sich am Samstag bei ihrem Landeskongress in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in Präsenz. Der Landeskongress soll am Sonntag zu Ende gehen.