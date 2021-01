Anlässlich des Holocaust-Gedenktages ruft die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs zum Gedenken an die Opfer auf. Zwei Studentinnen berichten von ihrem Umgang mit der Geschichte.

Sechs Millionen europäische Juden wurden in der Zeit des Nationalsozialismus systematisch von deutschen Nazis und ihren Helfern ermordet. Aufgrund des Gedenktages am Mittwoch ruft die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW) dazu auf, die Erinnerung an die Opfer des Holocaust zu bewahren und weiterzutragen.

Aufgabe für die ganze Gesellschaft

Die Menschen, die brutal und sinnlos umgebracht wurden, haben ein Recht darauf, dass man an sie denkt, dass man für sie Denkmäler errichtet", sagte Michael Kashi, Vorstandsmitglied der IRGW im SWR. Dies sei eine Aufgabe, die er sowohl für sich selbst und die israelitische Gemeinschaft als auch für die ganze Gesellschaft und den Staat sehe.

Der 81-Jährige Zeitzeuge, Pavel Hoffman, der heute in Reutlingen lebt, denkt zurück an die schreckliche Zeit und möchte die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten wachhalten.

Naomi Bennets Familie konnte sich retten. Die 22-Jährige studiert Jura in Heidelberg. Ihr Urgroßvater lebte mit seiner Familie in Frankreich. Er ahnte das drohende Unheil für Juden in ganz Europa. "Wir müssen hier raus", sagte er und entschloss sich 1930 vor den Nationalsozialisten zu flüchten und auszuwandern.

"In jeder Familie schwingt der Holocaust bis heute mit, auch wenn engste Familienangehörige überlebt haben", sagte auch Ruth Bostedt, dessen Großvater als kleiner Junge mit anderen Kindern in der Nähe von Grenoble vor den Nazis versteckt wurde. Die 23-Jährige lebt in Freiburg, wo sie geboren und aufgewachsen ist.

Ruth Bostedt will die Erinnerung an die Opfer des Holocaust wachhalten - ohne sich als Opfer zu sehen. Privat

Eltern in Sorge: Schüler sollen Judentum nicht preisgeben

IRGW-Vorstandsmitglied Kashi kritisiert antijüdische Tendenzen in Deutschland: "Was mich traurig macht, ist, dass immer mehr Eltern bei uns in der Gemeinde den Kindern sagen, sie sollen zum Beispiel in der Schule nicht erzählen, dass sie Juden sind." Die Eltern haben Angst, dass dies zu Mobbing und Angriffen führen könnte.

Auch Ruth Bostedt ist in Sorge über solche Zustände: "Solange man sich nicht einfach frei bewegen kann, ohne Angst haben zu müssen, gibt es keine Normalität", sagte die Studentin. Daher sei es gerade in diesen Zeiten wichtig, die Erinnerung an die Opfer des Holocaust wachzuhalten. Dennoch wollen sie nicht als Opfer gesehen werden oder darauf reduziert werden. "Es gibt so viel, was das Judentum auch zur deutschen Kultur beigetragen hat, sehr viele Innovationen", so Naomi Bennet. Für sie sei daher wichtig, das jüdische Leben in Deutschland sichtbar zu machen - auch zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus.