Wie sieht Ostern im Corona-Jahr 2021 aus? Nach vielen Diskussionen in Baden-Württemberg und Deutschland ist zumindest eines klar - bei den Ostergottesdiensten herrscht eher Zurückhaltung.

Der württembergische Landesbischof Frank Otfried July geht davon aus, dass es wegen Corona in diesem Jahr an Ostern weniger Gottesdienste mit Besuchern in den Kirchen geben wird. July machte klar, dass den Kirchen die Gefahr durch die Virusmutanten sehr bewusst ist: "Die Lage hat sich gegenüber Weihnachten deutlich verschärft", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Deshalb rechnet er mit weniger Präsenzgottesdiensten und mehr digitalen Angeboten als in der Weihnachtszeit.

"Gottesdienste sind Kraftorte und geistliche Lebensmittel." Frank Otfried July, Landesbischof Evangelische Kirche in Württemberg

Da seien zwar Feiern mit (weniger) Gläubigen in der Kirche erlaubt gewesen, trotzdem hätten viele Gemeinden verantwortlich gehandelt und lieber Online-Gottesdienste angeboten. "Gottesdienste sind Kraftorte und geistliche Lebensmittel, sie sorgen für die Seele und geben Mut", sagte der evangelische Landesbischof.

Vielen Gläubigen sei der Gottesdienstbesuch ein Bedürfnis, besonders am höchsten Fest der Christen, an Ostern. Und gerade in diesen "bedrückenden Zeiten" bräuchten viele diese Möglichkeit, anderen persönlich zu begegnen und sie wahrzunehmen.

Corona-Gipfelrunde wollte um Verzicht auf Präsenzgottesdienste bitten

Bund und Länder hatten urspünglich bei ihrem Corona-Gipfel am 22. März beschlossen, die Kirchen um ausschließlich Online-Gottesdienste zu Ostern zu bitten. Das hatte zu Protesten und massivem Widerstand geführt. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war daraufhin auf die Kirchen zugegangen.