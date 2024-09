Der Langenscheidt Verlag sucht das "Jugendwort des Jahres" 2024. Zuletzt gab es allerdings heftige Kritik an einem der Begriffe, weil er als rassistisch empfunden wird. So erklären Schüler in BW, was die verschiedenen Worte bedeuten.

Inzwischen gibt es nur noch drei Anwärter auf den Titel "Jugendwort des Jahres" 2024: "Talahon", "Schere" und "Aura". Immer wieder gab es in den letzten Jahren Kritik an der Bekanntheit der Jugendwörter. So schreiben Userinnen und User auf Social Media häufig, dass die Wörter gar nicht gängig wären unter Jugendlichen. Was sagen also Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg zu den diesjährigen Kandidaten? Sie erklären, was die Top Drei der Jugendworte 2024 bedeuten:

Deswegen wird der Begriff "Talahon" inzwischen kritisiert

Vor allem auf Social Media gibt es Diskussionen, ob "Talahon" überhaupt zum "Jugendwort des Jahres" gewählt werden sollte, denn: Das Wort ist nicht nur eine Selbstbezeichnung von Jugendlichen, sondern wird auch als rassistische Beleidigung für migrantisch gelesene junge Männer genutzt.

Bekannt ist der Begriff vom Lied "Verknallt in einen Talahon". Seyran Bostancı vom deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung kritisiert den Song. Der Talahon werde als unzivilisierter, frauenfeindlicher, gewaltbereiter Mensch gezeichnet, erklärt sie. Doch das entspreche nicht der Realität, so die Wissenschaftlerin. Sie findet, der Talahon-Trend stigmatisiert: "Talahon bedeutet auf Arabisch ja 'Komm her'. Dieser Begriff tauchte vor zwei Jahren schon in einem Rapsong von Hassan auf und verbreitete sich dann zunächst auf Twitch. Was wir aber aktuell auf Social Media monitoren können, ist, dass dieser Begriff vor allem als Fremdbezeichnung für junge muslimische Menschen genutzt wird."

Der Produzent von "Verknallt in einen Talahon", Josua Waghubinger, sieht das anders. Die Absicht hinter dem Song sei, dass sich "Talahon" auf bestimmte Verhaltensweisen bezieht, die selbst gewählt seien. Er stelle keinen Bezug zur Herkunft her. Trotzdem kritisiert der Produzent, dass der Begriff "Talahon" gerade von rechtspopulistischen Influencern zweckentfremdet werde, um Menschen mit Migrationshintergrund zu diffamieren.

Das sagt der Langenscheidt-Verlag zur Diskussion um "Talahon"

Die Kritik am Begriff für das Jugendwort 2024 ist auch beim Langenscheidt-Verlag angekommen. Sie wollen aber an der Auswahl festhalten: "Wir verfolgen die Diskussionen um kontroverse Begriffe selbstverständlich in allen Medien, vor allem in den Social Media", sagt Marketingchef Nikolas Hoenig. Die Nominierung hält der Verlag nach wie vor für berechtigt.

Wie wird ein Wort zum "Jugendwort des Jahres"?

Auch wenn es häufig kritisiert wird, dass die Wörter bei Jugendlichen kaum benutzt würden: Damit es ein Wort überhaupt in die engere Auswahl zum "Jugendwort des Jahres" schafft, gibt es einige Hürden:

Vorschläge für das "Jugendwort des Jahres" können jedes Jahr auf der Website des Langenscheidt-Verlages eingereicht werden. Danach werden die Begriffe zunächst quantitativ, dem Alter entsprechend, ausgewertet, wie Nikolas Hoenig, Marketingleiter bei PONS und Langenscheidt, erklärt. Aussortiert würden dann Begriffe, die etwa offensichtlich homophob, rassistisch, beleidigend oder sexistisch sind. "Sind die Wörter ausgezählt und nach diesen Kriterien gefiltert, stellt sich der Jury die Frage: Wie verbreitet ist das Wort wirklich in der Jugendsprache?"

Es kommt laut Hoenig beispielsweise immer häufiger vor, dass Begriffe vor allem eingereicht werden, weil Influencerinnen oder Influencer dazu aufrufen. Diese Wörter können dann aber auch nur für eine bestimmte Community relevant sein und würden dementsprechend aussortiert. Auch technische Manipulationen der Abstimmung seien schon vorgekommen. Relevant für das Voting seien zudem nur Stimmen von Teilnehmenden zwischen zehn und 20 Jahren. Hoenig kann nicht ausschließen, dass hin und wieder mit dem Alter getrickst wird.

Sobald die Top Ten steht, folgt eine demokratische Abstimmung. Auch bei dieser zählen nur die Stimmen der zehn- bis 20-Jährigen. Daraus ergeben sich dann die Top Drei, aus der wiederum das "Jugendwort des Jahres" per erneut demokratischer Abstimmung gewählt wird. Welches Wort am Ende das "Jugendwort des Jahres 2024 wird", wird am 22. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben.