"Lost" - Wie das Jugendwort des Jahres bei der Jugend ankommt

Jedes Jahr dieselbe Diskussion: Das deutsche Jugendwort des Jahres ist den deutschen Jugendlichen angeblich völlig unbekannt. Um das zu ändern, erneuerte der Langenscheidt-Verlag die Regularien. Per Online-Voting sollten die Jugendlichen selbst ihre Jugendwörter einreichen und dann abstimmen. Die Online-Community sprach sich ab und reichte am häufigsten das Wort "Hurensohn" ein. Nominieren wollte der Verlag das Wort allerdings nicht - wegen Diskriminierung. Darauf gab es einen Shitstorm, aber der Verlag ist bei seiner Entscheidung geblieben. Nun wurde bekannt gegeben, welches Wort in diesem Jahr das Rennen gemacht hat.