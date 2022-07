Gemeinsamer Startschuss für landesweites Jugendticket im ÖPNV

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Baden-Württemberg soll es zum 1. März 2023 ein neues, landesweites Angebot für alle jungen Menschen geben. Dazu gab es am Mittwoch vom Land, Kommunen und Verbunden den gemeinsamen Startschuss. Das Jugendticket kostet 365 Euro im Jahr und ist landesweit nutzbar. Das Land übernimmt mit 70 Prozent der Kosten den Großteil der Förderung und stellt hierfür bis zum Jahr 2025 rund 327 Millionen Euro zur Verfügung. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte am Mittwoch: "Mit dem landesweiten Jugendticket machen wir den öffentlichen Verkehr für junge Menschen erfahrbar und legen damit den Grundstein für eine nachhaltiges Mobilitätsverhalten." Der gemeinsame Start am 1. März 2023 sorge dafür, dass alle jungen Menschen in Baden-Württemberg zur gleichen Zeit dieses "attraktive Angebot" für ganz Baden-Württemberg erhalten würden, so Hermann. Erwerben können es alle Personen mit Wohnort in Baden-Württemberg bis zum 21. Geburtstag sowie Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende bis zum 27. Geburtstag.