Junge Bevölkerung sorgt sich um Ausbildungschancen

Schulabschluss - und dann? Mehr als die Hälfte der Jugendlichen in Baden-Württemberg macht sich Sorgen um ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung. Demnach sind 59 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren der Ansicht, dass sich die Ausbildungschancen wegen Corona verschlechtert haben. Somit liegt das Land über dem Bundesdurchschnitt von 54 Prozent. Ein weiteres Problem, das viele junge Menschen in Baden-Württemberg sehen: Die Politik tue eher zu wenig oder gar nichts für Ausbildungssuchende (41 Prozent). Grundsätzlich sei die "Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Baden-Württemberg weniger angespannt als im Bundesdurchschnitt", so die Bertelsmann Stiftung. Das würden auch die Jugendlichen wahrnehmen. Trotz der Sorgen bleibe die Ausbildung attraktiv: 44 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler planen eine Ausbildung zu machen.