2G-Regel für Jugendliche: Einschränkungen in Clubs und Bars geplant

Mit der 2G-Regel wächst der Impfdruck auch für Jugendliche. Hausarztpraxen rechnen mit deutlich mehr impfwilligen jungen Patienten. Doch die Beschränkung der BioNTech-Lieferung bereitet Sorgen.

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz soll es in Baden-Württemberg von Mittwoch an auch strengere Corona-Regeln für Jugendliche geben. Die grün-schwarze Landesregierung plant, die 2G-Regel für 12- bis 17-Jährige einzuführen. Laut SWR-Informationen soll sie vorerst in Clubs, Diskotheken und Bars gelten. Demnach hätten ungeimpfte Jugendliche keinen Zutritt mehr in diesen Bereichen. Später soll die 2G-Regel für 12- bis 17-Jährige auf Restaurants, Kultur- und Sporteinrichtungen erweitert werden. Wie lange die Übergangsfrist dafür gelten soll, ist allerdings noch unklar.

Impfdruck auf Jugendliche könnte wachsen

Mit der 2G-Regel, die bisher in der Corona-"Alarmstufe" in vielen Lebensbereichen nur für Erwachsene gilt, könnte der Impfdruck auf Jugendliche wachsen. Der Hausärzteverband in Baden-Württemberg rechnet damit, dass in den nächsten Wochen vermehrt 12- bis 17-Jährige die Arztpraxen aufsuchen werden, um sich impfen zu lassen. "Die Hausarztpraxen werden im Augenblick von allen Altersgruppen gestürmt. Somit wird auch von den jüngeren Patienten eine größere Nachfrage zu erwarten sein", sagte Manfred King, Sprecher des Verbands, dem SWR.

Die Impfquote unter den Jugendlichen Die Impfquote der 12- bis 17-Jährigen, die vollständig gegen das Coronavirus geschützt sind, beträgt in Baden-Württemberg laut den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts 41,4 Prozent (Stand: 22. November). Mindestens einmal geimpft sind 45,6 Prozent. Damit liegt das Land sowohl bei den Erst- als auch Zweitimpfungen bei den Jugendlichen bundesweit unter dem Durchschnitt. Insgesamt sind in Deutschland 44,9 Prozent in dieser Altersgruppe vollständig, 50,2 Prozent einmal geimpft.

Allerdings sieht King die Praxen auf eine schwierige Zeit zusteuern. Der "Impf-Turbo" habe gerade wieder Fahrt aufgenommen. "In dieser Phase verkündet dann die Politik, dass die Hausärzte nur noch eingeschränkt Impfstoff bekommen sollen, was die Arbeit in den Praxen deutlich erschwert und einen immensen Mehraufwand bedeutet", so King.

Nur noch 30 BioNTech-Impfdosen in der Woche für Ärzte

Am vergangenen Freitag hatte das Bundesgesundheitsministerium verkündet, dass die Abgabemenge von BioNTech-Impfstoff auf 30 Impfdosen in der Woche pro Arzt oder Ärztin beschränkt werden soll. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte, dass genügend Impfstoff zur Verfügung stehe. Allerdings müsse das Vakzin von Moderna stärker eingesetzt werden - vor allem da sich die Lagerbestände an BioNTech derzeit leerten.

Die Ankündigung von Spahn hatte heftige Kritik hervorgerufen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte die Begrenzung der Höchstbestellmengen als "fatales Signal" bezeichnet. Der Impfstoff von BioNTech sei der, "dem die Menschen derzeit am meisten vertrauen", so Lucha.

STIKO empfiehlt nur BioNTech für Jugendliche

Hinzu kommt, dass die Ständige Impfkommission (STIKO) vor Kurzem eine eindeutige Empfehlung gegeben hat: Für Menschen unter 30 Jahren soll es keinen Moderna-Impfstoff geben. Das Risiko einer Herzmuskelentzündung nach einer Impfung mit dem Vakzin von Moderna sei in dieser Altersgruppe höher als mit dem von BioNTech.

Für Jugendliche komme deshalb nur der Mainzer Impfstoff infrage, berichtet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Baden-Württemberg. Es sei zu erwarten, dass mit der 2G-Regel für 12- bis 17-Jährige die Nachfrage nach BioNTech noch weiter steigen werde, sagte KV-Pressesprecher Kai Sonntag dem SWR. Durch die "Deckelung" vom Bundesgesundheitsministerium sieht er allerdings große Probleme in den Haus- und Kinderarztpraxen vorprogrammiert. "Es werden Impftermine abgesagt werden müssen, wenn der Impfstoff nicht verfügbar ist", so Sonntag.

Der Hausärzteverband fordert daher, das Impfangebot "wohnortnah" auszubauen. Neben mobilen Impfteams, Impfaktionen zählten auch "lokale Impfstationen" dazu, so Manfred King.