Jugendarbeitslosigkeit im Land geht zurück

Im Oktober geht die Arbeitslosenquote im Land erneut zurück. Vor allem bei den unter 25-Jährigen ist sie deutlich rückläufig. Gleichzeitig bleibt der Anteil der Langzeitarbeitslosen hoch. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in Baden-Württemberg beträgt im Oktober 221.702, im September hatte sie noch bei 233.832 gelegen. Die Arbeitslosenquote ist damit um 0,2 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent gesunken. Im Vorjahresmonat lag die Arbeitslosenquote noch bei 4,3 Prozent. 274.241 Menschen waren damals arbeitslos gemeldet. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 ging die Arbeitslosenquote um 0,4 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent zurück, im September 2021 hatte sie noch bei 2,9 Prozent gelegen. 17.084 Menschen unter 25 Jahren waren im Oktober 2021 arbeitslos gemeldet, zum selben Zeitpunkt im Vorjahr waren es 26.861. Die Arbeitslosenquote junger Menschen lag damals bei 3,8 Prozent. Christian Rauch, Leiter der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, fasst zusammen: "Insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit ist deutlich rückläufig, im Vergleich mit dem Vorjahresmonat erreicht der Rückgang mit 36,4 Prozent sogar einen Rekordwert. Insgesamt setzt sich auf dem Arbeitsmarkt der Trend in Richtung Normalität fort." Die Zahl der Beschäftigten, für die Kurzarbeit angezeigt wird, ist im Vergleich zum Vormonat rückläufig, liegt aber noch über dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. Viele Industriebetriebe sind aktuell von Lieferengpässen betroffen. Im Oktober zeigten in Baden-Württemberg 607 Betriebe für 19.380 Beschäftigte Kurzarbeit an. Das ist deutlich weniger als zu Jahresbeginn.