Wie sehr belastet Corona junge Menschen? Für die Mehrheit der Jugendlichen gibt es keinen positiven Aspekt an der Pandemie, sagen Jugendsozialarbeiter.

Junge Menschen haben seit Beginn der Corona-Pandemie mit vielen Veränderungen zu kämpfen. Seit eineinhalb Jahren spielt sich ein Großteil ihres Lebens innerhalb der eigenen vier Wände ab. Lernen, schlafen, essen, leben - dann wieder alles von vorne. Das hat bei jungen Leuten Spuren hinterlassen. Das sehen auch Cathrin Meier und Klausjürgen Mauch vom Leitungsteam der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart so. Vor allem junge Menschen, die schon vorher belastende Lebensumstände hatten, etwa materielle Armut oder beengte Wohnverhältnisse, haben durch Corona noch mehr gelitten, erklärt Mauch.

SWR Aktuell hat in Stuttgart junge Menschen befragt:

"Man fühlt sich alleine und im Stich gelassen. Es ist traurig und man wird einsam."

Viele junge Menschen waren auf die plötzliche Einsamkeit gar nicht eingestellt. Laut Mauch und Meier hätten viele still gelitten, manche hätten legale oder illegale Nischen gesucht. Treffen mit einzelnen Freunden etwa oder an nicht einsehbaren Orten. "Nach unserer Erfahrung, Beobachtung und Einschätzung können Online-Kontakte weder im schulischen noch im Freizeit-Bereich persönliche Begegnungen gleichwertig ersetzen", so Mauch und Meier.

SWR Aktuell hat in Stuttgart junge Menschen befragt:

Laut der Studie "Jugend und Corona" der Bertelsmann-Stiftung vom 23. März 2021 fühlten sich 61 Prozent der Jugendlichen in Deutschland infolge der Pandemie einsam. 64 Prozent sprachen davon, teilweise bis deutlich psychisch belastet zu sein. Für die Studie wurden im April, Mai und November 2020 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren befragt.

"Ich fühle mich ganz hilflos. Ich bin im Abschlussjahr und habe keine Aussichten auf einen Ausbildungsplatz. Und der Online Unterricht frisst mich auf."

Obwohl viele junge Menschen angaben einsam zu sein oder Zukunftsängste zu haben, haben die Befragten in der Bertelsmann-Studie auch angegeben, dass sie durch die Corona-Pandemie entschleunigt wurden. Auch sei vielen bewusst geworden, dass sie sich gesellschaftlich engagieren wollen.

SWR Aktuell hat in Stuttgart junge Menschen befragt:

Von der Politik fühlen sich viele junge Menschen vergessen: "Politik und Wirtschaft haben andere Schwerpunkte gesetzt wie zum Beispiel der Schutz von Älteren und Wirtschaftsinteressen", sagen Mauch und Meier. Es sei nicht bedacht worden, dass Jugendliche in einer anderen Lebensphase sind, in der das Aushalten von restriktiven Regelungen schwerer fällt als für andere gesellschaftliche Gruppen. "Als die Jugend dann endlich in den Fokus genommen wurde, ging es vor allem um schulische Bildungsdefizite oder negativ auffällige Verhaltensweisen. Die sozialen Bedürfnisse und das soziale Leiden der Jugendlichen blieb ungesehen."

SWR Aktuell hat in Stuttgart junge Menschen befragt:

Meier und Mauch ziehen eine bittere Bilanz: "Einzelne Jugendliche nehmen sicher auch positive Aspekte mit. Aber für die Mehrheit der jungen Menschen können wir keinen positiven Aspekt feststellen," sagen die Sozialarbeiter.

"Wegen Corona haben wir gar keine Schule oder Online-Unterricht. Online versteht man viele Sachen nicht. Das mit dem Abschluss wird echt schwer."

Die vergangenen Randale und immer wieder auftretende Konflikte erklärt sich Mauch damit, dass die Einengung oftmals entweder zu Depressionen oder Aggressionen führt. Um solche Konflikte zu vermeiden müsse man junge Menschen ernst nehmen, ihnen zuhören und ihre Bedürfnisse angemessen berücksichtigen, rät der Leiter der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart.